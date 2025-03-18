Мигранта-извращенца выслали из России несмотря на наличие российского гражданства

Российский паспорт не помог мигранту-извращенцу в Краснодаре, его выслали из РФ

Российский паспорт не помог мигранту-извращенцу избежать депортации из страны. О случае в Краснодаре сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Пристававшего к детям иностранца обнаружили на одной из городских улиц. Мужчину отпустили на следующий же день, что вызвало возмущение родителей девочек, переживавших за безопасность дочерей.

Благодаря общественному резонансу мигрант был повторно задержан и депортирован. При этом несмотря на наличие российского паспорта он практически не знает русского языка, отмечает канал.

Ранее в России утвердили минимальный балл, который должны набрать дети мигрантов для обучения в российских школах. «Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, — 3 балла», — сообщили в пресс-службе ведомства. Тестировать детей иностранцев начнут с 1 апреля.