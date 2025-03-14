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21:00, 14 марта 2025Россия

Назван минимальный балл для сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

Рособрнадзор утвердил минимум в 3 балла по русскому для детей мигрантов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Для учебы в школах дети мигрантов должны будут сдать тест по русскому языку минимум на 3 балла. Данный порог утвердил Рособрнадзора, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Тестирование начнут проводить с 1 апреля.

«Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, — 3 балла», — подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора.

Данный минимум станет подтверждением требований к знанию русского языка у детей иностранных граждан.

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал установить ограничение на посещение России до конца года.

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