Минтранс разрешит для пассажиров турпоездов две ошибки в билетах

Минтранс с 1 сентября разрешит для пассажиров турпоездов две ошибки в билетах

Минтранс вписал в проект правил для пассажиров турпоездов право на две ошибки в билетах, сообщает РИА Новости.

Отдельных правил для турпоездов не было, но несколько допущений в билетах уже были разрешены в российских поездах дальнего следования. Документ вступит в силу 1 сентября.

Пассажира смогут допустить к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность. «При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе», — отмечает агентство, ссылаясь на текст документа.

Ранее Минтранс России подготовил проект изменений в правила дорожного движения, приравнивающий пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности к водителям транспортных средств. Теперь электросамокатчики и пользователи других СИМ будут нести ту же ответственность, что и водители автомобилей. При этом проект предусматривает четкое разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами.