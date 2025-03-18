Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:59, 18 марта 2025Путешествия

Минтранс разрешит для пассажиров турпоездов две ошибки в билетах

Минтранс с 1 сентября разрешит для пассажиров турпоездов две ошибки в билетах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Минтранс вписал в проект правил для пассажиров турпоездов право на две ошибки в билетах, сообщает РИА Новости.

Отдельных правил для турпоездов не было, но несколько допущений в билетах уже были разрешены в российских поездах дальнего следования. Документ вступит в силу 1 сентября.

Пассажира смогут допустить к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность. «При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе», — отмечает агентство, ссылаясь на текст документа.

Ранее Минтранс России подготовил проект изменений в правила дорожного движения, приравнивающий пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности к водителям транспортных средств. Теперь электросамокатчики и пользователи других СИМ будут нести ту же ответственность, что и водители автомобилей. При этом проект предусматривает четкое разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о стягивании резервов ВСУ в курское приграничье

    Солдат ВСУ заплатил 5 тысяч долларов и попал на передовую

    Гладков отчитал обманувшего жителя Белгородской области чиновника

    Глава Башкирии раскрыл подробности о сгоревших заживо в квартире пяти детях и взрослом

    Осужденному за надругательства над ребенком экс-силовику смягчили наказание

    Трамп разрешил производство электроэнергии с использованием угля

    Мужчину арестовали за кражу эротического танца

    Россиянам раскрыли неожиданную пользу кофе

    Минтранс разрешит для пассажиров турпоездов две ошибки в билетах

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше