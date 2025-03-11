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14:13, 11 марта 2025Экономика

Электросамокатчиков решили приравнять к автомобилистам

Минтранс решил приравнять пользователей СИМ к водителям автомобилей
Мария Черкасова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Минтранс России подготовил проект изменений в правила дорожного движения (ПДД), приравнивающий пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям транспортных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь электросамокатчики и пользователи других СИМ будут нести те же обязанности, что и водители автомобилей. При этом проект предусматривает четкое разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами.

Также предлагается запретить движение на СИМ более одного человека независимо от конструкции устройства. Приоритет пешехода на дороге будет усилен. Для этого, например, предлагается ограничить скорость движения устройств до 10 километров в час при сближении с пешеходами.

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