Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 18 марта 2025Россия

Москвич «потерялся» на СВО между четырьмя частями, был объявлен в СОЧ и попросил о помощи

Депутат ГД Иванов: Четыре воинские части потеряли бойца СВО, лишив его выплат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) оказался лишен выплат и был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть (СОЧ). О том, как военнослужащий «потерялся» между четырьмя воинскими частями, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Мужчину призвали в войска осенью 2022 года. С июля 2024-го ему перестали начислять денежное довольствие. Без денег остался не только солдат, но и его жена, находящаяся на поздних сроках беременности.

Выяснилось, что после перенесенной во время СВО операции бойца отправили в воинскую часть для выздоравливающих. Затем его прикомандировали еще к одному соединению — третьему по счету. Тем временем вторая в/ч объявила солдата в розыск.

Когда бойцу удалось объяснить легальность своего отсутствия (он был в 45-дневном отпуске), ему перестали начислять выплаты. Выяснилось, что за это время его объявила в СОЧ четвертая по счету воинская часть. Тогда солдат и обратился к Иванову за помощью. «Ситуация у него была критической», — пояснил парламентарий, направивший документы о злоключениях военнослужащего в военную прокуратуру.

Ранее другого бойца СВО признали СОЧ после смерти. Установить ошибку также помогло только обращение в военную прокуратуру.

    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше