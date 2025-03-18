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10:30, 18 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о гололедице

Гидрометцентр: 18 марта на дорогах Москвы будет гололедица
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во вторник, 18 марта, воздух не прогреется выше плюс 2 градусов, а на дорогах будет гололедица. О такой погоде предупредили жителей столицы специалисты Гидрометцентра.

При этом ожидается переменная облачность, без осадков, сказали синоптики. Атмосферное давление будет достигать 748 миллиметров ртутного столба, а скорость ветра — 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду, 19 марта, температура снизится до минус 4-6 градусов, ветер ожидается юго-западный. Кроме того, возможны осадки и повышение атмосферного давления до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, когда в Москве растает снег. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снежный покров в столице полностью исчезнет к 22-23 марта. При этом выпадение снега в марте синоптик не считает аномалией. Небольшие осадки могут выпасть в среду и четверг, сильных в ближайшие дни в мегаполисе не ожидается.

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