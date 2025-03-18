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07:56, 18 марта 2025Экономика

Москвичам назвали срок таяния снега

Синоптик Вильфанд: Выпавший в Москве снег исчезнет к 22-23 марта
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Выпавший в понедельник снег не задержится в Москве. Когда он растает, агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На данный момент высота вновь появившегося в столице снежного покрова составляет 3-4 сантиметра. Согласно прогнозам синоптика, он растает уже к концу недели, 22-23 марта, а, возможно, и быстрее. Недавний снегопад Вильфанд не считает аномалией. Снег в марте, по его словам, вполне обычное явление, а в соответствии с климатической нормой на 17-19 марта сугробы должны достигать в высоту 30 сантиметров. Небольшие осадки могут пройти в среду и четверг, сильных — в ближайшие дни в мегаполисе не ожидается.

Предстоящая ночь ударит по столичному региону по-настоящему зимними морозами. В среду, 19 марта, температура в Москве опустится до минус 4-минус 6 градусов. В Подмосковье столбики термометров понизятся до минус 9, однако в отдельных районах может похолодать и до минус 13 градусов. Долго такая погода в городе не продержится, и уже с четверга, 20-го числа, ночные температуры вернутся к околонулевым.

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