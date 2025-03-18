Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:39, 18 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

Синоптик Вильфанд: В ночь на 19 марта в Москве похолодает до минус 13 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Pixabay

Ближайшая ночь в Москве выдастся по-зимнему морозной. Об этом столичных жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует «Интерфакс».

По прогнозам синоптика, днем во вторник, 18 марта, в городе ожидается от нуля до 4 градусов тепла, однако ночь предстоит по-настоящему зимней. В ночь на среду, 19 марта, температура в мегаполисе опустится до минус 4-минус 6 градусов. В целом по Подмосковью столбики термометров понизятся до минус 9, однако в отдельных, пониженных районах показатель может составить до минус 13 градусов. Днем в Москве потеплеет до плюс 2-плюс 4 градусов, отметил Вильфанд.

Вернувшиеся холода не останутся в столице надолго, уверен метеоролог. Уже с четверга, 20-го числа, температура пойдут вверх и по ночам будет держаться у нулевой отметки, варьируясь от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем Вильфанд ожидает потепление до плюс 5-плюс 10 — таким образом, московская погода вновь опередит климатическую норму на пару градусов.

Еще одна волна похолодания прогнозируется в столичном регионе к концу месяца. Такую вероятность не исключает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его данным, морозы напомнят москвичам о себе в конце марта — начале апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

    Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

    Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

    Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

    В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

    ВС России захватили турецкий Kirpi II

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше