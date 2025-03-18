Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

Синоптик Вильфанд: В ночь на 19 марта в Москве похолодает до минус 13 градусов

Ближайшая ночь в Москве выдастся по-зимнему морозной. Об этом столичных жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует «Интерфакс».

По прогнозам синоптика, днем во вторник, 18 марта, в городе ожидается от нуля до 4 градусов тепла, однако ночь предстоит по-настоящему зимней. В ночь на среду, 19 марта, температура в мегаполисе опустится до минус 4-минус 6 градусов. В целом по Подмосковью столбики термометров понизятся до минус 9, однако в отдельных, пониженных районах показатель может составить до минус 13 градусов. Днем в Москве потеплеет до плюс 2-плюс 4 градусов, отметил Вильфанд.

Вернувшиеся холода не останутся в столице надолго, уверен метеоролог. Уже с четверга, 20-го числа, температура пойдут вверх и по ночам будет держаться у нулевой отметки, варьируясь от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем Вильфанд ожидает потепление до плюс 5-плюс 10 — таким образом, московская погода вновь опередит климатическую норму на пару градусов.

Еще одна волна похолодания прогнозируется в столичном регионе к концу месяца. Такую вероятность не исключает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его данным, морозы напомнят москвичам о себе в конце марта — начале апреля.