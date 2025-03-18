Муж Инстасамки почти 300 раз за восемь месяцев нарушил ПДД

Рэпер Moneyken получил 297 штрафов за нарушение ПДД на сумму 513 тысяч рублей

Муж певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), рэпер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), за восемь месяцев насобирал 297 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму 513 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Отмечается, что все они были получены после покупки Еропкиным автомобиля Lamborghini Urus 2021 года выпуска. Канал утверждает, что чаще всего рэпер превышал скорость (248 раз). Также его штрафовали за «движение по выделенке» (23 раза) и несоблюдение требований знаков или разметки (13 раз).

По данным источника, исполнитель оплатил все штрафы.

Ранее сообщалось, что рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за четыре месяца насобирал 226 штрафов за нарушение ПДД.