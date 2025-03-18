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12:58, 18 марта 2025Экономика

Назван способ списать долги за коммуналку

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Признание банкротом позволит списать все долги по ЖКУ
Мария Черкасова

Фото: Vladimir Baranov/ Globallookpress.com

Признание банкротом позволит полностью списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Признание банкротом — длительный процесс, который повлечет за собой различные последствия, в том числе финансовые, уточнил эксперт. Например, будет наложено временное ограничение на совершение новых крупных финансовых операций.

При этом полное освобождение от оплаты ЖКУ возможно лишь в редких случаях, когда отсутствует юридическая обязанность внесения платежей.

Ранее россиянам посоветовали установить индивидуальные счетчики, чтобы сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Кроме того, меньше платить помогут многотарифные счетчики электроэнергии, которые учитывают разную стоимость электричества в зависимости от времени суток.

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