Назван способ списать долги за коммуналку

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Признание банкротом позволит списать все долги по ЖКУ

Признание банкротом позволит полностью списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Признание банкротом — длительный процесс, который повлечет за собой различные последствия, в том числе финансовые, уточнил эксперт. Например, будет наложено временное ограничение на совершение новых крупных финансовых операций.

При этом полное освобождение от оплаты ЖКУ возможно лишь в редких случаях, когда отсутствует юридическая обязанность внесения платежей.

Ранее россиянам посоветовали установить индивидуальные счетчики, чтобы сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Кроме того, меньше платить помогут многотарифные счетчики электроэнергии, которые учитывают разную стоимость электричества в зависимости от времени суток.