Названы способы минимизировать риски после укуса клеща

Терапевт Нуриева: При обнаружении клеща на теле нельзя давить его руками

Терапевт Ляман Нуриева назвала несколько способов, с помощью которых можно минимизировать риски после укуса клеща. Советы на эту тему она дала россиянам в беседе с «Известиями».

По словам врача, если человек заметил на теле укус клеща, лучше всего сразу обратиться за медицинской помощью. Врач уточнила, что его можно распознать по небольшому покраснению кожи с бледным ореолом вокруг, в месте прикрепления клеща к коже может быть черная точка.

Нуриева добавила, что ни в коем случае нельзя прикасаться к клещу незащищенными руками, обрабатывать его химическими средствами или давить его. Терапевт объяснила, что удалять его нужно с помощью нити или пинцета, причем делать это надо максимально аккуратно.

«В случае использования нити ее следует завязать вокруг хоботка с последующим медленным вытягиванием вверх. После удаления место укуса необходимо продезинфицировать, а извлеченного клеща поместить в герметичную емкость и доставить в лабораторию», — уточнила врач.

Ранее врач-оториноларинголог Рауль Тен рассказал россиянам о мерах защиты от клещей весной. Снизить риск укуса паразита поможет соблюдение простых мер предосторожности, включая выбор для прогулок закрытой одежды, считает он.