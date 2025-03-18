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10:09, 18 марта 2025Силовые структуры

Обвиняемый в финансировании украинских террористических организаций получил срок

Жителю Орловской области дали 15 лет за финансирование украинских террористов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил 48-летнего жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование украинских террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии с ограничением свободы на один год со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Как установлено, осужденный был подписан на Telegram-каналы украинских террористических организаций. В период с 2023 по 2024 год он неоднократно переводил им деньги. Все перечисленные средства направлялись на покупку беспилотных летательных аппаратов, боеприпасов, вооружения и тактическую экипировку для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обвиняемого задержали 12 июля 2024 года.

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