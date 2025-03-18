РИА Новости: Оккупацию ВСУ в Суджанском районе пережила 101-летняя россиянка

Оккупацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области пережила 101-летняя россиянка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, женщину эвакуировали. Она плохо слышит и ходит, но при этом заявила, что «чувствует себя нормально».

Осматривавшие россиянку медики, предварительно, диагностировали у нее перелом ребра. Травму она могла получить при падении. Несколько месяцев она находилась без медицинской помощи, сейчас ее поместили в больницу.

Ранее 88-летняя жительница Суджи рассказала о первом за семь месяцев звонке сыну. В оккупированном населенном пункте пенсионерка находилась с августа по март.

