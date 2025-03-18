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07:12, 18 марта 2025Россия

Эвакуированная из Суджи пенсионерка рассказала о первом после оккупации звонке сыну

Жительница Суджи Брицкая о звонке сыну после оккупации: это нельзя передать
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Жительница Суджи Курской области Лионелла Брицкая рассказала о первом за семь месяцев оккупации Суджи звонке сыну. Ее слова приводит ТАСС.

«Я ему [cыну] набираю, он же не знает, столько времени прошло. Между прочим, он искал меня. И я ему звоню, он берет и говорит, мамуль!» — рассказала женщина.

Она добавила, что этот момент невозможно передать и описать словами — его можно только прочувствовать.

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Связь с 88-летней жительницей Суджи Лионеллой Брицкой пропала после вторжения ВСУ в Курскую область — в оккупированном населенном пункте пенсионерка находилась с августа по март. Весной женщину привезли в пункт размещения, который развернуло правительство Москвы.

Суджа — самый крупный населенный пункт на территории России, который был оккупирован ВСУ в августе 2024 года после вторжения в регион. Его освобождение Минобороны России подтвердило 13 марта.

ЖЗЛ
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