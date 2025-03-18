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09:19, 18 марта 2025Россия

Опубликовано видео с места смерти пятерых детей при пожаре в Башкирии

В сеть выложили видео с места пожара в Башкирии, его жертвами стали пятеро детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с места пожара в Башкирии, унесшего жизни пятерых детей и одного взрослого. Кадры опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

На кадрах показана обстановка, предположительно, в квартире, где произошел пожар. На ролике видна обгоревшая мебель и разбросанные по полу вещи.

Точные обстоятельства случившегося выясняют прибывшие на место сотрудники, отметили в пресс-службе. По данным МЧС, площадь пожара составила всего 2,5 квадратных метра — это меньше площади туалета в типовой квартире.

Пожар произошел в ночь на 18 марта. После его ликвидации в квартире нашли детей 2017, 2019 и 2021 года рождения, а также тело мужчины 33 лет. Все они были без признаков жизни.

ЖЗЛ
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