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11:01, 18 марта 2025Из жизни

Пара отпраздновала 70 лет брака и поделилась секретами долгой любви

В Великобритании пара, состоящая в браке 70 лет, назвала секретом любви терпение
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жители деревни Балтонсборо, Великобритания, состоящие в браке 70 лет, отпраздновали очередную годовщину и поделились секретами долгой и крепкой любви. Об этом пишет «Би-би-си».

91-летний Дерек и 92-летняя Бренда Додж рассказали, что их брак стоит на уважении друг к другу, терпении и честности. Еще одним секретом отношений они назвали понимание, что они не обязаны соглашаться друг с другом во всем.

Пара познакомилась в местном молодежном клубе. В тот день Дерек «потерял самообладание», и его попросили уйти. Бренда вспомнила, что ей стало жалко мужчину и она решила проводить его до дома. Так началось их общение.

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Когда Дереку было 19 лет, он сделал Бренде предложение и на два года ушел в армию. Они сыграли свадьбу только в 1955 году. У пары двое детей, семеро внуков и двое правнуков. «Мы действительно прожили очень счастливую жизнь», — заявила Бренда.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, пожилые супруги отпраздновали 69-ю годовщину свадьбу бальными танцами и шампанским. Женщина назвала секретом их долгого брака то, что она всегда говорит мужу «да».

Вот это да!
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