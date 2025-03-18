Политолог Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис на выборах

Российский президент Владимир Путин «спас жизнь» главе США Дональду Трампу, поддержав на выборах Камалу Харрис. Этот факт отметил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин, передает РИА Новости.

В рамках выступления на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года российский глава сообщил, что в Москве выступают в поддержку кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Тогда Путин заметил, что политик обладает заразительным смехом, который свидетельствует о ее собственном благополучии.

«Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега… Трамп обязан ему (Путину — прим. «Ленты.ру») жизнью за то, что он поддержал Харрис», — высказал свою точку зрения философ.

Ранее в Сербии заявили, что Европейский союз попытается сорвать будущее соглашение Путина и Трампа. Уверенность в этом выразил вице-премьер страны Александр Вулин.