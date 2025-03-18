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16:55, 18 марта 2025Мир

Стало известно о попытках ЕС сорвать будущее соглашение Путина и Трампа

Вице-премьер Вулин: ЕС сделает все, чтобы сорвать соглашение Путина и Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский союз (ЕС) попытается сделать все, чтобы будущее соглашение президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не состоялось. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

Ранее газета Bild сообщила, что в Европе царят тревожные настроения из-за предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа. Отмечается, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше опасаются, что после беседы двух лидеров США выведут американские войска из региона.

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