Стало известно о попытках ЕС сорвать будущее соглашение Путина и Трампа

Вице-премьер Вулин: ЕС сделает все, чтобы сорвать соглашение Путина и Трампа

Европейский союз (ЕС) попытается сделать все, чтобы будущее соглашение президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не состоялось. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

Ранее газета Bild сообщила, что в Европе царят тревожные настроения из-за предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа. Отмечается, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше опасаются, что после беседы двух лидеров США выведут американские войска из региона.