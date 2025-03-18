На Западе заявили о страхе Европы из-за предстоящего разговора Путина и Трампа

Bild: В Европе царят тревожные настроения из-за разговора Путина и Трампа

В Европе царят тревожные настроения из-за предстоящего разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в статье журналиста Юлиана Репке, вышедшей под заголовком «Вся Европа дрожит от этого телефонного звонка» на сайте немецкой газеты Bild.

«Во вторник вечером президенты Трамп и Путин намерены обсудить будущее Украины и, возможно, будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в европейских столицах царят тревожные настроения, но также и эйфория», — заявил западный журналист.

По его словам, страх Украины связан с тем, что Трамп может согласиться передать России территории, которые не находятся под ее контролем. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше опасаются, что после телефонного разговора США выведут американские войска из Европы, уточнил Репке.

Франция и Великобритания готовятся к худшему сценарию, полагает журналист. Поэтому их планы по отправке миротворцев на Украину могут осуществиться, добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор президентов России и США состоится во вторник, 18 марта. Возможную повестку беседы он отказался раскрыть.

Перед этим газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании написала, что Европа хочет отправить десять тысяч миротворцев на Украину. Основную часть контингента могут предоставить Франция и Великобритания.