Полиция нашла стрелявшего из пистолета у храма в российском городе

СК завел дело о хулиганстве на мужчину за стрельбу у храма в Екатеринбурге

Мужчина станцевал и пострелял из пистолета на фоне храма в российском городе

Начало событий в новости Мужчина станцевал и пострелял из пистолета на фоне храма в российском городе

Полиция разыскала мужчину, устроившего стрельбу у православного храма в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Стрелок был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по месту жительства в квартире дома на улице Молотобойцев в Екатеринбурге. Сопротивления силовикам он не оказал. Задержанный оказался уроженцем города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 года рождения. Он стрелял из травматического пистолета марки «МР».

Мужчина извинился за свой поступок. Тем не менее против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Следствие намерено просить суд об его аресте.

Ранее 18 марта сообщалось, что несколько людей танцевали под русский рэп на фоне храма Большой Златоуст. Среди них был мужчина с пистолетом, который позже выстрелил несколько раз в воздух. Видео попало в сеть, после чего полиция начала проверку.