Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:50, 18 марта 2025Силовые структуры

Полиция нашла стрелявшего из пистолета у храма в российском городе

СК завел дело о хулиганстве на мужчину за стрельбу у храма в Екатеринбурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужчина станцевал и пострелял из пистолета на фоне храма в российском городе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полиция разыскала мужчину, устроившего стрельбу у православного храма в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Стрелок был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по месту жительства в квартире дома на улице Молотобойцев в Екатеринбурге. Сопротивления силовикам он не оказал. Задержанный оказался уроженцем города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 года рождения. Он стрелял из травматического пистолета марки «МР».

Мужчина извинился за свой поступок. Тем не менее против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Следствие намерено просить суд об его аресте.

Ранее 18 марта сообщалось, что несколько людей танцевали под русский рэп на фоне храма Большой Златоуст. Среди них был мужчина с пистолетом, который позже выстрелил несколько раз в воздух. Видео попало в сеть, после чего полиция начала проверку.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал военным прекратить удары по энергетике Украины на 30 дней

    На Западе поговоркой высказались о переговорах Трампа и Путина

    Голый сын Шварценеггера снялся с невестой в рекламе

    США прекратили деятельность отслеживающей вывоз детей с Украины группы

    В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа

    В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина

    В США указали на необходимость услышать позицию Украины по сделке Трампа и Путина

    Мужчина обжег пенис горячим чаем и отсудил 50 миллионов долларов у сетевой кофейни

    Путин обсудил с Трампом преступления ВСУ в Курской области

    Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния. Что стало с легендарным преступным сообществом в XXI веке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше