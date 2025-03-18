Мужчина станцевал и пострелял из пистолета на фоне храма в российском городе

Полиция выясняет личность стрелявшего из пистолета у храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция проводит проверку после сообщений о мужчине, который станцевал с пистолетом в руке на фоне храма Большой Златоуст, а затем несколько раз выстрелил в воздух. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Мужчина и еще несколько людей танцевали под русский рэп. Руководство поручило провести оперативно-разыскные мероприятия для установления личности стрелявшего гражданина, отметил Горелых.

Оперуполномоченные уголовного розыска и участковые изучают записи с уличных камер видеонаблюдения, проверяют местных жителей, которые могли быть свидетелями произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.