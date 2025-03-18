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19:25, 18 марта 2025Силовые структуры

Мужчина станцевал и пострелял из пистолета на фоне храма в российском городе

Полиция выясняет личность стрелявшего из пистолета у храма в Екатеринбурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге полиция проводит проверку после сообщений о мужчине, который станцевал с пистолетом в руке на фоне храма Большой Златоуст, а затем несколько раз выстрелил в воздух. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Мужчина и еще несколько людей танцевали под русский рэп. Руководство поручило провести оперативно-разыскные мероприятия для установления личности стрелявшего гражданина, отметил Горелых.

Оперуполномоченные уголовного розыска и участковые изучают записи с уличных камер видеонаблюдения, проверяют местных жителей, которые могли быть свидетелями произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.

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