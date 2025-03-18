Российская пенсионерка потратила на замену счетчика почти 800 тысяч рублей

На Сахалине пенсионерка отдала за новый счетчик почти 800 тыс рублей

64-летняя жительница города Поронайск Сахалинской области потеряла почти 800 тысяч рублей на замене прибора учета. Мошенническую схему раскрывает пресс-служба регионального управления МВД.

Аферисты связались с пенсионеркой через мессенджер. От имени водоканала они сообщили пожилой женщине о предстоящей замене счетчиков водоснабжения и настояли на то, чтобы она зарегистрировалась в электронной очереди. Для этого ей на телефон отправили СМС с кодом. На деле же данная комбинация открывала доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Не поняв этого, пострадавшая продиктовала комбинацию «коммунальщику».

Следом пенсионерке позвонили якобы из службы безопасности портала и уведомили о блокировке ее учетной записи из-за взлома. Звонок переключили на лжебанкира, который в свою очередь строго рекомендовал россиянке перевести все свои накопления на «безопасный счет». Узнав, что у нее имеется доверенность нa имущество супруга, махинатор посоветовал ей «защитить» и его средства. В итоге, воспользовавшись телефоном мужа, сахалинка перевела с его карты 788 тысяч рублей на неизвестные реквизиты. Осознав содеянное, пенсионерка обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Избежать подобной участи удалось жительнице подмосковного Егорьевска. Поняв, что личных сбережений у женщины не было, мошенники порекомендовали ее избавиться от квартиры. Спасти пенсионерку помог риелтор, к которому она обратилась по поводу продажи.