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20:03, 18 марта 2025Россия

Появились кадры с места крушения Ми-28 в Ленобласти

Mash опубликовал кадры с места крушения Ми-28 в Ленобласти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Появились кадры с места крушения военного вертолета Ми-28 в Ленинградской области. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видны горящие обломки воздушного судна, а также стоящие рядом люди. Также можно увидеть пожарную машину и еще несколько автомобилей.

О крушении вертолета стало известно ранее 18 марта. После крушения местные жители заявили, что была видна огненная вспышка.

Затем Минобороны России уточнило, что упал именно военный борт. По данным министерства, все произошло во время выполнения бортом планового учебно-тренировочного полета. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта.

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