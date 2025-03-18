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23:46, 18 марта 2025Экономика

Превратившую квартиру в свалку россиянку заставили избавиться от копившегося 20 лет мусора

Костромичку с синдромом Плюшкина заставили выбросить копившийся 20 лет мусор
Полина Кислицына (Редактор)

Костромичку с синдромом Плюшкина заставили избавиться от мусора, который она копила почти 20 лет. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на пресс-службу облсуда обратил KP.RU.

На жительницу Красносельского района подали в суд соседи, которые больше не могли терпеть зловонный запах из квартиры. Они рассказали, что женщина хранила там остатки испорченной пищи и грязную упаковку от продуктов. Кроме того, с ней живет собака, которая из-за болезни не может гулять и справляет нужду в квартире.

Из-за антисанитарии в квартире костромички дом атаковали насекомые, грызуны и плесень. На протяжении шести лет жильцы обращались в разные инстанции, однако им так и не помогли решить проблему. В результате некоторые из них сдались и переехали.

Проверяющие по заявкам соседей приходили осмотреть квартиру, но хозяйка не пускала их внутрь, однако в один из визитов сотрудники местной администрации через дверное отверстие увидели залежи мусора в квартире и во дворе дома и почувствовали, какой в ней стоит запах. Через некоторое время суд учел все собранные доказательства и потребовал от женщины за месяц навести порядок в квартире и во дворе. Помимо этого, она будет обязана оплатить судебные расходы других жильцов и государственную пошлину.

Ранее в марте стало известно, что жительница Петербурга захламила коммунальную квартиру до потолка. В результате ее обязали убрать горы мусора и заплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.

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