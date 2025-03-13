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17:45, 13 марта 2025Экономика

Россиянка завалила квартиру мусором до потолка и попала под суд

Суд обязал жительницу Санкт-Петербурга убрать горы мусора из квартиры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жительница Санкт-Петербурга завалила коммунальную квартиру мусором до потолка и попала под суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионерка живет по договору социального найма девять лет и за эти годы успела полностью захламить кухню и другие места общего пользования. По словам соседей, она несла в жилье весь мусор с ближайших помоек. Высота гор с отходами достигла потолка, отмечают очевидцы.

Женщина неоднократно игнорировала жалобы, и в результате дело дошло до суда. Россиянку обязали убрать горы мусора и заплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.

Ранее квартиру в свалку превратил житель города Протвино в Подмосковье. Недовольные соседи пытались поговорить с хозяином жилья, но тот отказался избавляться от вещей. Мужчина хочет в будущем открыть секонд-хенд.

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