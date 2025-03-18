Политик Сель: Признание Крыма частью России является неизбежным

Признание Крыма частью России является неизбежным, поэтом как Украина, так и страны Запада должны принять это как факт. Об этом заявил турецкий политик, председатель клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель, передает РИА Новости.

«Крым вернулся в Россию по итогам народного волеизъявления и самоопределения крымского народа. Поэтому уверен, что признание российского статуса полуострова неизбежно», — отметил политик.

Сель подчеркнул, что изменение территориального статуса Крыма в сторону Украины невозможно и является не более чем несбыточной мечтой.

Ранее экс-президент Словении Данило Тюрк заявил, что Украина не сможет вернуть себе территории и ей следует стремиться к мирному урегулированию конфликта с обеспечением нейтрального статуса и невступления в НАТО. По словам бывшего главы государства, у республики нет другого выбора, так как она находится в полностью зависимом положении от США.