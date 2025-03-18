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13:34, 18 марта 2025Культура

Продюсер предрек падение уехавшей из России группе «Каста»

Продюсер Дворцов: Уехавшую из России группу «Каста» ждет постепенный спуск вниз
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что группу «Каста» ждет постепенный «спуск вниз» после отъезда из России и негативных высказываний о специальной военной операции. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам Дворцова, группа собирала полные стадионы в России и получала крупные гонорары, однако теперь музыкантов ждут лишь неудачи в карьере. «Всех людей, которые уехали, когда нашей стране нужна поддержка, ждет лишь одно — провальные мероприятия и концерты, постепенный спуск вниз. Больше они ничего с этого не получат и не выиграют», — отметил продюсер.

Ранее стало известно, что песни «Касты» исчезли из музыкальных сервисов «Яндекс» и Apple. «Часть музыкального контента "Касты" была снята по решению правообладателя — лейбла или дистрибьютора, которые представляют права исполнителей», — сообщили представители «Яндекс». Артисты заявили, что ищут способы вернуть свои треки на стриминговые площадки в России.

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