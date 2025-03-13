Песни «Касты» пропали из музыкальных сервисов

Песни группы «Каста» исчезли из музыкальных сервисов «Яндекс» и Apple

Песни российской рэп-группы «Каста» стали недоступны в музыкальных сервисах «Яндекс» и Apple. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, в Apple Music на данный момент удалены все композиции коллектива. В «Яндекс Музыке» для прослушивания доступны только записи с концертов. Как объяснили журналистам представители сервиса, пропажа песен случилась не по вине площадок.

«Скорее всего, группа удалила треки по собственному желанию», — сообщили представители сервиса «Яндекс». Музыканты, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, пока никак не комментировали случившееся.

Ранее стало известно, что солист группы «Каста» был признан Минюстом России иностранным агентом.