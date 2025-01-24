Культового российского рэпера признали иноагентом

Солист культовой российской рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич) признан иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
По данным ведомства, музыкант принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.
«Владислав Лешкевич распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти Российской Федерации решениях, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Госдуме раскрыли подробности о запланированных ограничениях для иноагентов. 28 января депутаты обсудят новые ограничения.