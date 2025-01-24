Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:19, 24 января 2025Культура

Культового российского рэпера признали иноагентом

Минюст России признал рэпера Влади из группы «Каста» иноагентом
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Солист культовой российской рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич) признан иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

По данным ведомства, музыкант принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.

«Владислав Лешкевич распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти Российской Федерации решениях, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Госдуме раскрыли подробности о запланированных ограничениях для иноагентов. 28 января депутаты обсудят новые ограничения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин призвал расширять возможности изучения русского языка для иностранцев

      В российском городе полиция начала поиск подростка из-за попытки поджечь пороховой завод

      Аксенов анонсировал масштабные учения подразделений «Барс-Крым»

      В Грузии автобусные валидаторы начали говорить украинские националистические лозунги

      Лавров оценил стремление Трампа наладить общение с Москвой

      Путин оценил качество образования в России

      Звезда «Дня сурка» рассказала о борьбе с мучительной болью в ноге

      Метеозонды предложили заменить дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше