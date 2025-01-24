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08:20, 24 января 2025Россия

В Госдуме анонсировали новые ограничения для иноагентов

Пискарев: Комиссия Госдумы 28 января обсудит новые ограничения для иноагентов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

28 января комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

По словам ее председателя Василия Пискарева, планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности России. Иноагентам хотят полностью запретить осуществлять просветительскую, образовательную деятельность, а также получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, иноагентов смогут заочно привлекать к административной ответственности за нарушения в их деятельности.

Помимо прочего, депутаты предлагают ввести административную ответственность за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов лиц, находящихся под иностранным влиянием, а также ужесточить наказание за ее отсутствие.

О разработке новых мер против иноагентов Пискарев сообщал 9 января.

Ранее, 20 декабря, о намерении ужесточить законодательство в отношении деятельности иноагентов также заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, для введения новых ограничений властям предстоит принять множество важных решений.

ЖЗЛ
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