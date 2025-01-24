В Госдуме анонсировали новые ограничения для иноагентов

28 января комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.
По словам ее председателя Василия Пискарева, планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности России. Иноагентам хотят полностью запретить осуществлять просветительскую, образовательную деятельность, а также получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, иноагентов смогут заочно привлекать к административной ответственности за нарушения в их деятельности.
Помимо прочего, депутаты предлагают ввести административную ответственность за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов лиц, находящихся под иностранным влиянием, а также ужесточить наказание за ее отсутствие.
О разработке новых мер против иноагентов Пискарев сообщал 9 января.
Ранее, 20 декабря, о намерении ужесточить законодательство в отношении деятельности иноагентов также заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, для введения новых ограничений властям предстоит принять множество важных решений.