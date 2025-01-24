В Госдуме анонсировали новые ограничения для иноагентов

Пискарев: Комиссия Госдумы 28 января обсудит новые ограничения для иноагентов

28 января комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

По словам ее председателя Василия Пискарева, планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности России. Иноагентам хотят полностью запретить осуществлять просветительскую, образовательную деятельность, а также получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, иноагентов смогут заочно привлекать к административной ответственности за нарушения в их деятельности.

Помимо прочего, депутаты предлагают ввести административную ответственность за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов лиц, находящихся под иностранным влиянием, а также ужесточить наказание за ее отсутствие.

О разработке новых мер против иноагентов Пискарев сообщал 9 января.

Ранее, 20 декабря, о намерении ужесточить законодательство в отношении деятельности иноагентов также заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, для введения новых ограничений властям предстоит принять множество важных решений.