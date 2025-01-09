В Госдуме заявили о разработке новых мер против иноагентов

Депутат Пискарев: в Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов

Депутаты Госдумы разрабатывают новые законопроекты о противодействии иностранным агентам и другим антироссийским силам. Об этом заявил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

«У нас в стадии завершения находится пакет законопроектов по донастройке инструментов защиты суверенитета. В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил», — приводятся слова депутата.

Пискарев добавил, что комиссия соберется на заседание в январе. По его словам, любые попытки стран Запада нанести поражение России бесперспективны. На этом фоне фиксируется усиление информационно-пропагандистских акций из-за рубежа.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента намерена ужесточить законодательство в отношении деятельности иноагентов. Деятельность иноагентов осуждается российскими гражданами, так как эти люди оставили страну без поддержки в наиболее трудный для нее момент, уверена она.

20 декабря Совфед одобрил закон, который подразумевает введение для иностранных агентов специальных рублевых счетов для авторских отчислений и иных платежей. Требование зачислять средства на счет также касается дохода иноагентов от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивидендов.