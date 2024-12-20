В России иноагентам пообещали новые ограничения

Матвиенко назвала иноагентов предателями России и пообещала новые ограничения

Совет Федерации намерен ужесточить законодательство в отношении деятельности иноагентов. О новых ограничениях предупредила спикер верхней палаты правительства Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Они родились в нашей стране, получили бесплатное образование, заработали немалые деньги и теперь за дешевые западные гривенники изощряются в очернении России. И таким предателям, конечно, нет прощения», — высказала свою точку зрения парламентарий.

Матвиенко отметила, что деятельность иноагентов осуждается российскими гражданами, так как эти люди оставили страну без поддержки в наиболее трудный для нее момент. Она добавила, что для ограничения их деятельности властям на законодательном уровне предстоит принять множество важных решений.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал введение новых ограничений для иностранных агентов. Он сообщил, что новый законопроект пресечет любые попытки «предателей страны» обогатиться за счет государства.