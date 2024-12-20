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11:50, 20 декабря 2024Россия

Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о введении рублевых спецсчетов для иноагентов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, который подразумевает введение для иностранных агентов специальных рублевых счетов для авторских отчислений и иных платежей. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает зачисление иноагентами на счет доходов от творческой деятельности, а также от продажи недвижимого имущества или сдачи его в аренду. Кроме того, требование зачислять средства на счет также касается дохода иноагентов от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивидендов.

Счет должен открыть сам иноагент или тот, кто перечисляет гонорары — счет должен быть всего один. Возможность распоряжаться средствами со счета появится только после снятия статуса иноагента.

17 декабря Госдума приняла поправку о зачислении на рублевый спецсчет иноагентов доходов, в том числе от продажи недвижимости и транспорта — до этого предлагалось распространить счет только на доходы от творческой деятельности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, заявлял, что те люди, которые предали нашу страну, не должны обогащаться за ее счет. Также недопустимо использовать заработанные в России средства против нее, подчеркивал он.

ЖЗЛ
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