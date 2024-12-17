Госдума приняла поправку о рублевых спецсчетах для иноагентов

Госдума приняла поправку о спецсчетах для иноагентов для части доходов

Госдума приняла поправку о зачислении на рублевые спецсчета иностранных агентов доходов от продажи недвижимости и транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправкам ко второму чтению документа, доходы иноагентов будут зачисляться на специальные рублевые счета. Речь идет о тех средствах, которые получены иноагентами от физических и юридических лиц в результате продажи или аренды недвижимости и транспортных средств, а также о доходах от процентов по банковским вкладам и дивидендах.

Изменения вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 20 ноября Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. В той редакции документа предлагалось ввести рублевые спецсчета для выплат за результаты только интеллектуальной деятельности. Снять деньги с такого счета, как следовало из поправок, можно только после отмены статуса иноагента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, заявлял, что те люди, которые предали нашу страну, не должны обогащаться за ее счет. Также недопустимо использовать заработанные в России средства против нее, подчеркивал он.