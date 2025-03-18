Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:14, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Пропавший в российском городе журналист нашелся в запое

Mash: Журналиста Круглова, пропавшего в Тюмени, нашли живым в гостинице города
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: milias1987 / Shutterstock / Fotodom

Спортивного журналиста Александра Круглова, пропавшего в Тюмени, нашли живым в одной из гостиниц города. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Круглов рассказал журналистам, что был в пятидневном запое и не выходил из номера. Поэтому, уточняет издание, его не видели в городе. Он уточнил, что все это время проводил с соседом, который выходил в магазин за алкоголем. По словам Круглова, он выпивал по литру водки в сутки.

После того как нетрезвого журналиста обнаружили в гостинице, его отвезли на допрос в полицию.

17 марта сообщалось, что Круглов приехал освещать чемпионат России по биатлону, проходивший с 13 по 16 марта, и пропал. Отмечалось, что он должен был получить аккредитацию 13 марта, но этого не произошло. 16 марта заявку на его поиски получил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Его участники просмотрели камеры наблюдения из мест, где, предположительно, мог пропасть Круглов.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше