Пропавший в российском городе журналист нашелся в запое

Mash: Журналиста Круглова, пропавшего в Тюмени, нашли живым в гостинице города

Спортивного журналиста Александра Круглова, пропавшего в Тюмени, нашли живым в одной из гостиниц города. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Круглов рассказал журналистам, что был в пятидневном запое и не выходил из номера. Поэтому, уточняет издание, его не видели в городе. Он уточнил, что все это время проводил с соседом, который выходил в магазин за алкоголем. По словам Круглова, он выпивал по литру водки в сутки.

После того как нетрезвого журналиста обнаружили в гостинице, его отвезли на допрос в полицию.

17 марта сообщалось, что Круглов приехал освещать чемпионат России по биатлону, проходивший с 13 по 16 марта, и пропал. Отмечалось, что он должен был получить аккредитацию 13 марта, но этого не произошло. 16 марта заявку на его поиски получил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Его участники просмотрели камеры наблюдения из мест, где, предположительно, мог пропасть Круглов.