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16:50, 18 марта 2025Мир

Путин едва не выругался

Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин едва не выругался, когда речь зашла о попрании Западом международных правовых норм. Об этом он заявил в ходе встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), транслируемой «Комсомольской правдой».

«Вот обсуждают какой-то политический вопрос, делаем так, так и так. Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам]. А чего противоречит? Так целесообразно [отвечают западные политики]», — рассказал глава государства.

Путин добавил, что для западных политических элит такое поведение является нормой и давно вошло в практику международных отношений.

Ранее Путин в шутку посоветовал не слушать его пресс-секретаря Дмитрия Пескова по вопросу переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом он отреагировал на информацию представителя Кремля о том, что он может ориентировочно созвониться с американским лидером в период с 16 по 18 часов по московскому времени.

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