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15:58, 18 марта 2025Экономика

Путин подсчитал количество введенных против России санкций

Путин: Против российских компаний и граждан ввели более 28 тысяч санкций
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Против российских компаний и физических лиц ввели 28 595 санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало агентство ТАСС.

По его словам, против всех стран мира вводилось меньше рестрикций, чем против РФ. Но, как полагает глава государства, даже если режим ограничений ослабнет, Запад найдет другой способ «вставить палки в колеса». Президент России констатировал, что Запад не стесняется и штампует санкционные пакеты один за другим.

Также Путин призвал российских предпринимателей не воспринимать санкции против России как временные меры.

Ранее одной из самых болезненных для России санкций назвали ограничение доступа к западным технологиям. Из-за запрета на поставки в Россию высококачественного западного оборудования забуксовала модернизация предприятий, упали их рентабельность и конкурентоспособность. Что касается поставок этих технологий через третьи страны, то они обходятся намного дороже.

Кроме того, появились сведения, что Вашингтон уже ужесточил антироссийские санкции, однако сделал это без лишнего шума.

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