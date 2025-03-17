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14:40, 17 марта 2025Экономика

В России перечислили самые болезненные западные санкции

RTVI: Ограничение доступа к технологиям назвали одной из самых жестких санкций
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ограничение доступа к западным технологиям стало одной из самых болезненных санкций, веденных странами «Большой семерки» (G7) против России. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на мнения опрошенных представителей делового сообщества РФ.

Глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что запрет на поставки в РФ высококачественного западного оборудования затормозил модернизацию предприятий, снизил их рентабельность и ударил по конкурентоспособности. Все это негативным образом отразилось на ряде отечественных компаний. Поставки же подобных технологий через третьи страны оказались более дорогостоящими, чем официальные. Более того, даже при параллельном импорте сохраняются проблемы с платежами из-за боязни контрагентов попасть под вторичные санкции, пояснил он.

Еще одной неприятностью для российских компаний стало значительное усложнение логистики. Это произошло на фоне отказа западных фирм страховать грузы и принимать российские суда в портах. Кроме того, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. На адаптацию отечественного бизнеса к новым реалиям потребовалось много времени и ресурсов, отметил Манкевич. Сейчас же проблем добавляют недостаточная пропускная способность пограничных таможенных пунктов и портов, а также оставляющая желать лучшего внутренняя инфраструктура.

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Замглавы по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, в свою очередь, к числу самых болезненных санкций отнес отключение российских банков от Международной системы передачи финансовой информации (SWIFT). Подобное ограничение, отметил он, серьезно затруднило расчеты отечественного бизнеса с иностранными контрагентами.

Власти Евросоюза (ЕС) в рамках 16-го пакета санкций значительно расширили список российских банков, которым заблокировали доступ к SWIFT. В обновленный перечень дополнительно вошли Ак Барс Банк, «Уралсиб», банк «Точка», Национальный резервный банк, Росэксимбанк, банк «Синара», Примсоцбанк, ББР-банк, РНКО Платежный конструктор, Петербургский платежный центр, Кузнецкбизнесбанк, Мирбизнесбанк, банк «Кубань-кредит», МФК «Точка опоры». Запрет на доступ этих финансовых организаций к SWIFT начал действовать с понедельника, 17 марта.

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