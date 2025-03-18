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17:33, 18 марта 2025Экономика

Путин призвал не надеяться на полную свободу торговли

Путин: Даже сняв с России санкции, Запад найдет способ вставить палки в колеса
Кирилл Луцюк

Фото: AP

Даже если с России снимут часть санкций и ослабят введенные ограничения, их инициаторы всегда найдут способ «вставить палки в колеса» и надавить. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РБК.

В связи с этим, он призвал не забывать о том, что поправка Джексона — Вэника, направленная против стран с нерыночной экономикой, была отменена лишь в 2012 году, при этом у России и США были хорошие отношения. И хотя данная норма перестала действовать, вместо нее появилась другая.

Это положение дел президент объяснил тем, что ограничения со стороны Запада стали постоянной реальностью сегодняшнего дня. Путин уверен, что мир не вернется к прежним порядкам, а значит, рассчитывать на полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала не приходится.

Ранее президент РФ сообщил, что против российских компаний и физических лиц ввели 28 595 санкций.

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