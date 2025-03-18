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14:28, 18 марта 2025Культура

Раскрыт гонорар Понаровской

Продюсер Дворцов: Певица Понаровская получает до 2 миллионов рублей за концерт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар заслуженной артистки России Ирины Понаровской за выступление. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, исполнительница «постепенно восстанавливается» после трагедии, произошедшей с ее сыном. «Гонорары Ирины составляют от 1,5 до 2 миллионов рублей за выступление», — сказал он.

Дворцов предположил, что певица будет давать концерты «с периодичностью». «Ведь только сцена и музыка способны артиста вывести из депрессии», — заключил продюсер.

Ранее Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за напыщенность и пафос. По ее мнению, бывший муж певицы Александр Стефанович внушил ей ошибочную мысль о том, что она гениальна.

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