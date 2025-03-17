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15:05, 17 марта 2025Культура

Понаровская осудила Пугачеву за пафос и напыщенность

Певица Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за пафос и напыщенность
Ольга Коровина
Ирина Понаровская

Ирина Понаровская. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская высказалась о напыщенности певицы Аллы Пугачевой. Об этом она рассказала в интервью Fametime TV.

По словам Понаровской, некоторое время их с Аллой связывали приятельские отношения. Так, в 70-х после концерта в Варшаве артистки сняли люксовый номер на двоих и весело проводили время за прогулками и долгими разговорами. Певица намекнула, что вскоре перестала общаться с Пугачевой из-за различий в жизненных принципах. По ее мнению, бывший муж Александр Стефанович внушил Алле ошибочную мысль о том, что она гениальна.

«Гениальным может быть Дмитрий Шостакович (советский композитор — прим. «Ленты.ру»). Я не могу понять, откуда у людей не царского происхождения такие запросы на статусность, величие, напыщенность и пафос», — добавила Понаровская.

В 2022 году Понаровская назвала Аллу Пугачеву «деревней», живущей в замке. Исполнительница заявила, что в отечественном шоу-бизнесе происходит «бешенство достатка и показухи».

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