Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней

Джазовая и эстрадная певица, звезда 1980-х годов Ирина Понаровская резко высказалась о представителях российского шоу-бизнеса. Об этом cообщает Delfi.

Исполнительница назвала Аллу Пугачеву «живущей в замке деревней». «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шэрон Стоун. Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — сообщается в книге Понаровской «Честно говоря».

Ларису Долину артистка посчитала «позором с образованием три с половиной курса Гнесинского заочного». Игоря Крутого она раскритиковала за то, что композитор якобы пытался лишь заработать на музыкантах. «Я не знаю ни одного артиста, которого бы он раскрутил, кроме [Дмитрия] Хворостовского, но тот раскрутил Крутого сам еще больше», — отмечается в мемуарах певицы.

Понаровская добавила, что в отечественном шоу-бизнесе происходит «бешенство достатка и показухи». По ее мнению, артисты стремятся зваться королями и не интересуются ничем, кроме самих себя.