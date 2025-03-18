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14:48, 18 марта 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по шести бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои с противником группировка войск «Север» вела в районах населенных пунктов Гуево, Горналь, Олешня и Гоголевка.

За сутки украинские войска потеряли два танка, БМП, два БТР, боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станцию контрбатарейной борьбы, четыре пункта управления беспилотниками, склад с боеприпасами, а также больше 270 бойцов.

С момента вторжения в Курскую область, по данным оборонного ведомства, ВСУ лишились свыше 68 400 солдат.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что несколько иностранных специалистов находятся в окружении в Курской области. По его словам, пять-шесть ученых неизвестного профиля ездят по региону с личной охраной.

Вот это да!
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