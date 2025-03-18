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12:06, 18 марта 2025Бывший СССР

Иностранные специалисты попали в окружение в Курской области

Лебедев: Иностранные специалисты находятся в окружении в Курской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Несколько иностранных специалистов находятся в окружении в Курской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, пять-шесть ученых неизвестного профиля ездят по региону с личной охраной.

Ранее Лебедев сообщил о попавших в окружение в Курской области иностранных наемниках. Он добавил, что большинство попавших в окружение иностранных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются англоязычными специалистами широкого профиля.

До этого стало известно о побеге ВСУ из приграничных районов Курской области. Сообщалось, что с позиций бегут не только мобилизованные украинцы, но и бойцы элитного 7-го пограничного отряда из Львова, который перебросили в Сумскую область.

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