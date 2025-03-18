В подполье рассказали о попавших в окружение в Курской области иностранных наемниках

Лебедев: Иностранные офицеры и снайперы ВСУ попали в окружение в Курской области

Иностранные офицеры и снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение на оккупированных территориях Курской области. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы (…) не считали», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил, что большинство попавших в окружение иностранных военнослужащих ВСУ являются англоязычными специалистами широкого профиля. Комментируя возможную численность наемников в Курской области, он ограничился словом «много».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после провала в Курской области.