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11:52, 18 марта 2025Бывший СССР

В подполье рассказали о попавших в окружение в Курской области иностранных наемниках

Лебедев: Иностранные офицеры и снайперы ВСУ попали в окружение в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иностранные офицеры и снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение на оккупированных территориях Курской области. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы (…) не считали», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил, что большинство попавших в окружение иностранных военнослужащих ВСУ являются англоязычными специалистами широкого профиля. Комментируя возможную численность наемников в Курской области, он ограничился словом «много».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после провала в Курской области.

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