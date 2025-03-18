В Киеве рассказали о возможной замене Сырского после провала ВСУ в Курской области

Гончаренко: Сырского после провала ВСУ в Курской области может заменить Мойсюк

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского после провала армии Украины в Курской области могут снять с должности. Об этом заявил депутат Верховной Рады страны Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, заменить Сырского может генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк.

«Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на курском направлении. Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны [Украины]», — написал Гончаренко.

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мойсюка. Он занимал должность ответственного за развитие армии и реализацию международных гарантий безопасности. Новым указом глава государства назначил Мойсюка на пост заместителя министра обороны Украины.

Возможной заменой Сырскому Мойсюка называли еще летом 2024 года. Тогда об этом заявляла депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.