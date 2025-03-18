Стало известно о побеге ВСУ из приграничных районов Курской области

ТАСС: Пограничники ВСУ бегут из приграничных районов Курской области

Пограничники Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из приграничных районов Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В Гуево усиливаются панические настроения среди солдат противника, которые без приказа командования малыми группами пытаются сбежать на украинскую территорию», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, с позиций бегут не только мобилизованные украинцы, но и бойцы элитного 7-го пограничного отряда из Львова, который перебросили в Сумскую область. В лесных массивах Гуево, как сообщается, продолжаются ожесточенные бои, российские военные перемалывают оставшихся на позициях солдат ВСУ.

Тем временем на фоне отступления ВСУ в Курской области противник активизировался в районе госграницы с Белгородской областью. Сообщается о работе средств дальнего поражения с обеих сторон.