В Амурской области коммунальщики заплатят ребенку 100 тыс. за скользкие ступени

В Амурской области ребенок отсудил у коммунальщиков десятки тысяч рублей за скользкие ступени. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба судов Амурской области.

В январе 2025 года юный житель села Екатеринославка поднимался по лестнице на виадук, ведущий через железную дорогу, и, поскользнувшись на неочищенной от снега ступеньке, упал и получил закрытый перелом руки со смещением. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Там провели проверку и установили, что обслуживающая компания ненадлежащим образом очистила лестницу от снега. В свою очередь в организации не стали отрицать, что лестница не была очищена от снега, однако уточнили, что у истца была возможность идти безопасным путем, через мост, поскольку виадук является служебным и не предназначен для движения пешеходов. В связи с тем, что ответчик не предоставил этому доказательств, суд удовлетворил иск частично. В результате обслуживающая компания должна будет выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жительница села Кетово отсудила 700 тысяч рублей у фонда капремонта за дырявую крышу дома. Она рассказала, что из-за ненадлежащего состояния кровли в непогоду ее квартиру затапливает.