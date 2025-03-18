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21:47, 18 марта 2025Экономика

Ребенок отсудил у коммунальщиков десятки тысяч рублей за скользкие ступени

В Амурской области коммунальщики заплатят ребенку 100 тыс. за скользкие ступени
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Амурской области ребенок отсудил у коммунальщиков десятки тысяч рублей за скользкие ступени. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба судов Амурской области.

В январе 2025 года юный житель села Екатеринославка поднимался по лестнице на виадук, ведущий через железную дорогу, и, поскользнувшись на неочищенной от снега ступеньке, упал и получил закрытый перелом руки со смещением. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Там провели проверку и установили, что обслуживающая компания ненадлежащим образом очистила лестницу от снега. В свою очередь в организации не стали отрицать, что лестница не была очищена от снега, однако уточнили, что у истца была возможность идти безопасным путем, через мост, поскольку виадук является служебным и не предназначен для движения пешеходов. В связи с тем, что ответчик не предоставил этому доказательств, суд удовлетворил иск частично. В результате обслуживающая компания должна будет выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жительница села Кетово отсудила 700 тысяч рублей у фонда капремонта за дырявую крышу дома. Она рассказала, что из-за ненадлежащего состояния кровли в непогоду ее квартиру затапливает.

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