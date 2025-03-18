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16:40, 18 марта 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли способ правильно перейти на обычное питание после поста

Диетолог Соломатина: Резкое окончание поста грозит интоксикацией и вздутием
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sehajpal Singh / Unsplash

Неправильное окончание Великого поста грозит интоксикацией, вздутием живота и более серьезными проблемами со здоровьем предупредила диетолог Елена Соломатина. В беседе с RT она также раскрыла способ правильно перейти на обычное питание.

Врач объяснила, что Великий пост длится долго, за это время организм перестраивается на усвоение исключительно растительных продуктов и уменьшает количество ферментов, способствующих перевариванию пищи животного происхождения.

Если человек сразу после окончания поста добавит в рацион много мяса, жирной и калорийной пищи, как это обычно происходит на Пасху, это может привести к сбоям в работе ЖКТ, обострению заболеваний щитовидной железы и других органов и систем, сильному вздутию живота и интоксикации организма.

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Чтобы этого не произошло, диетолог посоветовала постепенно вводить в рацион продукты животного происхождения. «В первый день белок должен быть легким для усвоения — творог, кисломолочные продукты, половина яйца. Остальное все — постное. На второй день можно целое яйцо, сырники, запеканку. На третий день можно рыбу, курицу, индейку, кролика. И только потом добавлять трудноперевариваемое мясо», — посоветовала врач.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ксения Меркулова оценила вероятность похудеть в пост. По ее словам, при сбалансированном рационе в пост действительно можно снизить вес.

Вот это да!
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