Россиянам пообещали Coca-Cola от зарегистрированной в Южной Осетии компании

«Ъ»: Торговым сетям в РФ начали предлагать Coca-Cola от компании из Южной Осетии

Российским торговым сетям начали предлагать напиток под брендом Coca-Cola, который в партнерстве с производящей недорогие лимонады Loca новосибирской компанией ПКВ разливает зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как следует из презентации для ретейлеров, с которой ознакомились журналисты, этикетка обещанной отечественному рынку продукции практически идентична оригинальному напитку, производитель которого в июле 2022 года сменил название своего российского подразделения на «Мултон Партнерс» и начал выпускать напиток «Добрый кола». При этом поставляемая из Ирана, Азербайджана и других стран Coca-Cola остается в стране популярной — в 2024-м она заняла 13-ю позицию в рейтинге наиболее востребованных в России брендов прохладительных напитков.

В материале отмечается, что марка Coke зарегистрирована до 2034 года ООО «Кока-Кола ОСТ», а проверить аффилированность последней с ООО «Кока-Кола Компании» невозможно из-за отсутствия в Южной Осетии (республика также не входит в перечень 200 стран Парижской конвенции по охране промышленной собственности) электронного реестра юрлиц. В России правообладателем товарных знаков Coke и Coca-Cola является американская The Coca-Cola Company, срок действия исключительного права которой в конце 2022 года был продлен Роспатентом до 2032-го.

На фоне этого авторы статьи с учетом мнения экспертов полагают, что из-за правовых и репутационных рисков газировку от зарегистрированного в Южной Осетии бренда вряд ли рискнут закупать крупные сети.

В феврале о том, что Coca-Cola ведет внутренние обсуждения возвращения на отечественный рынок написал Mash, по данным которого речь шла о работе с отечественными конкурентами и борьбе с параллельным импортом. Других подробностей на этот счет не приводилось.